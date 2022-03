Hilferuf aus Polen erhört: Spontane Sammlung

Werbung

Świętochłowice hat 55.000 Einwohner, liegt in Polen – und hat mehrere tausend Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die Versorgung ist eine große Herausforderung geworden. Bürgermeister Daniel Beger wandte sich mit einem Hilferuf an seine Amtskollegin Brigitte Ribisch: „Sie schaffen das alles nicht mehr.“

Die Städtepartnerschaft zwischen Świętochłowice und Laa besteht seit 18 Jahren und setzt in rosigen Zeiten auf den Austausch und das Kennenlernen. „In dieser Notsituation zeigt sich, dass wir direkt helfen können“, erklärt Ribisch.

Um eine breite Hilfsaktion für die ukrainischen Flüchtlinge in Świętochłowice organisieren zu können, hat die Stadtgemeinde kurzfristig einen Runden Tisch mit allen Blaulichtorganisationen und einigen großen Vereinen einberufen. Die benötigten Sachspenden wurden am Samstag beim Laaer Feuerwehr-Haus zusammengetragen. Ein polnisches Team aus der Partnerstadt brach nach Laa auf, um selbst die Produkte wie Hygieneartikel abholen und zielsicher nach Hause bringen zu können.

Ribisch hat angeboten, die Güter zumindest bis zur Grenze zu bringen. Das habe Bürgermeister Beger abgelehnt, man wolle direkt nach Laa kommen. Ribisch erzählt, dass er froh sei, Sachgüter entgegennehmen zu können: Einige Güter seien mittlerweile ausverkauft.

Weltladen ersammelte 4.000 Euro

Viele Initiativen werden derzeit in Laa gesetzt, beispielsweise hat das Team des Weltladens spontan die Aktion „Kaffee und Kuchen gegen eine Spende für die Ukraine“ gestartet. Zahlreiche Spender kamen – und manche überraschten auch mit Kuchenspenden. Die Spendeneinnahmen waren circa 4.000 Euro – somit ein großer Erfolg.

Ribisch hat zudem das Angebot gegenüber ihrem Amtskollegen in Świętochłowice ausgesprochen, derzeit bis zu 15 Personen mit Kindern aufnehmen zu können. Der polnische Bürgermeister will außerdem Flüchtlinge weitervermitteln, damit sie Arbeit finden können. Auch Laas zweite Partnerstadt Chrlice in Tschechien hat diesbezüglich Unterstützung zugesichert.

Ribisch freut sich über diesen Schulterschluss: „Eine solche Videokonferenz wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Es war schön, die Amtskollegen zu sehen – und es macht noch mehr betroffen, wenn man die Lage von jemanden hört, den man kennt. Wir bleiben auch in Verbindung.“ Und sie ist stolz auf die Hilfsbereitschaft in Laa: „Diese Gruppe an Organisationen und Vereinen wird auch in Zukunft für unterschiedliche Krisenfälle eine wichtige und flexible Drehscheibe sein“, ist sie sicher.

