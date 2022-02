Hubertus Bräu zieht Sujet ein

„Der Witz war schlecht, da gibt es keine Debatte, der kommt weg“, sagt Hermann Kühtreiber, Chef von Hubertus Bräu: Seit Jahrzehnten stehen auf den Rückenetiketten des Laaer Bieres Zitate und launige Sprüche. Unter anderem auch „Was sagt der Mann, wenn seine Frau die Kellertreppe herunterfällt? Schatz, bring gleich ein Bier mit!“

Dieses Etikett gibt es schon mehrere Jahre, Aufregung darüber gab es keine. In der Vorwoche wurde die Wiener Landtagsabgeordnete und Sprecherin der Grünen Frauen Wien auf den Spruch aufmerksam, entfachte einen regelrechten Shitstorm gegen die Brauerei und strebte eine Beschwerde beim Werberat an. „Frauenverachtung ist weder witzig noch originell“, sagt die Grüne.

Bei jedem Verbrecher werden die Persönlichkeitsrechte eingehalten, aber bei so einem Shitstorm steht man mit vollem Namen am Pranger!“

Hermann Kühtreiber, Chef des Hubertus Bräu

Sobald er von der Beschwerde erfuhr, leitete Kühtreiber erste Schritte ein: Das Sujet wurde zurückgezogen. Sogar der Werberat, ein Selbstkontrollgremium, das ethisches Handeln in der Werbung sicherstellen soll, attestiert: „Das Unternehmen hat nach der Kontaktaufnahme des Österreichischen Werberats sofort reagiert und das beanstandete Werbesujet zurückgezogen.“

Das Sujet komme nicht mehr in den Umlauf. Etwas, was auch die Beschwerdeführerin zufriedenstellt: „Ich freue mich, dass meine Beschwerde beim Werberat Wirkung gezeigt hat“, sagt Viktoria Spielmann zur NÖN: „Gut so, auch wenn ich der Meinung bin, dass eine öffentliche Entschuldigung von Hubertus Bräu mehr als angebracht wäre. Ich hoffe jedenfalls, dass das Unternehmen in Zukunft nun nachhaltig aus diesem Fehler lernt und aufhört, sexistische Sprüche auf seine Flaschen zu drucken.“

„Noch niemand hat mir vorgeworfen, ich wäre sexistisch und frauenfeindlich“, kontert Kühtreiber: Er selber würde diesen Witz privat nicht erzählen. Als es um die Rückenetiketten ging, sei dieser Spruch dann wohl durchgerutscht, als Chef trage er die Verantwortung.

Was ihn aber stört, ist wie schnell auf den sozialen Medien ein Shitstorm losgetreten wird, bei dem undifferenziert angeprangert werde: „Bei jedem Verbrecher werden die Persönlichkeitsrechte eingehalten, aber bei so einem Shitstorm steht man mit vollem Namen am Pranger“, ärgert sich Kühtreiber. Was da dann in die Sache hineininterpretiert wurde, sei schon geschäftsschädigend.

Für Kühtreiber ist die Angelegenheit abgeschlossen: Die Etiketten wurden eingezogen, auf den neuen wird Kunst im Schloss Kirchstetten beworben: „Das war ohnehin geplant, wird jetzt halt vorgezogen“, sagt der Brauerei-Chef.

