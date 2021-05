Laa: Infotafel informiert über Direktvermarkter .

Landwirtschaftliche Betriebe und Direktvermarkter haben in Niederösterreich einen besonders hohen Stellenwert. Sie versorgen die Bevölkerung und Gäste mit Produkten höchster Qualität, ohne lange Transportwege und mit persönlichem Service. Auch in Laa und in der Region Land um Laa gibt es viele Anbieter, die nun auf dem Stadtplatz auf einer neuen Informationstafel genannt werden.