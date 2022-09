Laa ist Pioniergemeinde beim Ausstieg aus dem Öl

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Land Niederösterreich hat als erste Region Europas die Klimaziele des Landes auf die Gemeindeebene heruntergebrochen. Bis 2030 soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen massiv reduziert werden. So soll etwa der Bestand an Öl-Heizungen am gesamten Gemeindegebiet um 70% reduziert werden.

„Wenn Sie noch mit Öl oder Gas heizen, lade ich Sie ein, nutzen Sie die attraktiven Förderungen von Bund und Land beim Umstieg und stellen Sie jetzt um, der Geldbörse und dem Klima zuliebe“, meint Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

