Es war eine Situation, die ein 17-Jähriger aus Stronsdorf nicht so schnell vergessen wird: Er war mit seiner Freundin am vergangenen Donnerstag mit der Schnellbahn um 21.09 Uhr in Richtung Mistelbach unterwegs. Die beiden saßen alleine im Abteil. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und zwei Jungen, die der 17-Jährige für Kinder hielt, stürmten ins Abteil, bedrohten den groß gewachsenen Stronsdorfer und seine Freundin mit einem Messer und zwangen sie, ihnen Geld, Handy und eine Kette auszuhändigen.

„Als die zwei Jungen mit südländischem Aussehen sahen, dass der Schaffner kommt, warfen sie das Handy meines Sohnes gegen das Fenster“, berichtet die Mutter des Opfers, die nach Zeugen für den Vorfall sucht. Die beiden Unbekannten erbeuteten übrigens ganze 13 Euro. Der Schaden ist wegen der Sachbeschädigung am Handy aber deutlich höher.

Duo beging weiteren Überfall

„Dieses Mal ist es Gott sei Dank bei Sachschäden geblieben, weil mein Sohn und seine Freundin nicht gewagt haben, sich zu wehren“, sagt die Mutter. Die Abgebrühtheit der beiden Täter findet sie bedenklich: „Mein Sohn meinte, dass diese Jungs maximal 14 Jahre alt waren, er selbst ist 17 und sehr groß, trotz allem ließen sie sich nicht abschrecken.“

Um ihrer Drohung Gewicht zu geben, sollen die Räuber, 1,65 Meter und korpulent mit Kappe bzw. 1,70 Meter und schlank, behauptet haben, dass sie Tschetschenen seien: „Mein Sohn meint aber, das könnten sie auch nur behauptet haben, um Angst zu verbreiten“, berichtet die Mutter.

Die jungen Leute aus dem Land um Laa waren an diesem Tag nicht die ersten Opfer der unbekannten Burschen: Mit derselben Vorgehensweise beraubten sie im Zug Richtung Norden um ca. 19 Uhr bereits einen jungen Mann, den sie auch körperlich attackiert haben sollen.

ÖBB spricht von Einzelfall

Beide Vorfälle wurden angezeigt, die Polizei bestätigt die Suche nach den Unbekannten. Derzeit laufen die Ermittlungen, geprüft wird, ob es Filmmaterial aus Überwachungskameras der ÖBB gibt.

Gibt es in der Schnellbahn ein Sicherheitsproblem? „Nein, das war ein Einzelfall“, sagt Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber. Ähnliche Anzeigen habe es in der jüngsten Vergangenheit nicht gegeben.

Aggressionspotential ist gestiegen

„Leider müssen wir im Personenverkehr zunehmende Aggression wahrnehmen. Zumeist mündet diese in verbale Gewalt, die den Betroffenen natürlich auch sehr zusetzt und nicht hinnehmbar ist“, erklärt ÖBB-Sprecher Christoph Seif auf Anfrage: „Körperliche Gewalt gegenüber unseren Fahrgästen oder Mitarbeitern ist glücklicherweise eher selten.“

Das Bahnpersonal sei deshalb jedenfalls auch in Deeskalation geschult, damit es erst gar nicht zu gröberen Konflikten und Gewalttaten kommt, manche seien mit Bodycams ausgestattet, die ebenfalls zur Deeskalation beitragen sollen.