Die neue Ordination im Haus Stoiber am Laaer Stadtplatz ist fast fertig eingerichtet, die letzten medizinischen Geräte werden noch angeliefert. Bis Ende Februar wird die neue Ordination starten. „Der fixe Kassenarzt ist der erste Meilenstein in einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung in der Stadtgemeinde Laa mit Allgemeinmedizinern“, erklärt Bürgermeisterin Ribisch.

Alle weiteren Details dazu werden am 23. Feber bekanntgegeben.