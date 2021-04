Dies wurde nun in der Übermittlung der Plakette „Sicherer Kindergarten 2020/2021“ ausgezeichnet und festgehalten. Das Programm "Sicherer Kindergarten" ist eine Initiative des Österr. Jugendrotkreuzes, der AUVA und ist durch das Programm Erasmus+ der EU kofinanziert.

Dabei wurde zunächst der Status der Gesamtsituation des Kindergartens erhoben, die nötigen Informationen an Pädagoginnen, Eltern und Kinder weitergegeben sowie ein entsprechendes Ziel formuliert. Schließlich wurden die einzelnen Maßnahmen gewählt und umgesetzt

. „Neben Notfall- bzw. Alarmplänen und der Überprüfung des Erste Hilfe Koffers wurden mit den Kindern im Kindergarten auch z.B. die Notruf-Nummern gelernt, das Erkennen von Gefahren trainiert sowie Notsituationen durchgespielt“, erklären Leiterin Christa Thenner und Sebastian Zand vom Kindergarten Laa Ostbahnhof. „Hier werden wichtige Sozialkompetenzen gestärkt und der Zusammenhalt gefestigt. Wer von klein auf Erste Hilfe lernt, hat keine Scheu dem anderen zu helfen. So wachsen in unserer Stadt Menschen heran, die wissen wie man in herausfordernden Situationen gut reagiert, ruhig bleibt und wenn nötig seinen Mitbürgern Hilfe leistet“ ist Bürgermeisterin Brigitte Ribisch überzeugt.