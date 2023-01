Kosten für Mieten explodieren: „Schöne Zukunft“ verblasst

Die Mieter trauten ihren Augen nicht, als kurz vor Weihnachten die gemeinnützige Genossenschaft „Schönere Zukunft“ für 2023 eine Mieterhöhung von 20 Prozent angekündigte. „Ohne nähere Begründung, so als Weihnachtsüberraschung“, erklärt Franz Leisser. Die Wohnhausanlage wurde erst im März 2022 am St. Vitusweg eröffnet.

19 Mieter protestieren dagegen, sie wandten sich mit einer Unterschriftenliste an Genossenschaft und Landespolitik. Bei der Eröffnung „hätten wir Mieter nicht einmal in unseren schlimmsten Befürchtungen annehmen können, was uns nach nicht einmal neun Monaten in Schrecken, Unverständnis und auch ein nicht unerhebliches Maß an Zorn versetzen würde“, heißt es.

„Trostlose Aussichten“ statt „Schönere Zukunft“

Sie fragen sich, wie es mit „einer derartigen Preisexplosion weitergehen“ und wie man „diesen Irrsinn verkraften“ soll. „Die Freude auf eine ‚Schönere Zukunft‘ ist damit teilweise der Sorge und Angst auf ‚Trostlose Aussichten‘ gewichen.“ Gehofft wird „auf eine tragbare und zufriedenstellende Lösung“.

Geschäftsführer Stefan Haertl bestätigt die Erhöhung des monatlichen Bruttogesamtentgelts um circa 17 Prozent. Das sei auf die Veränderung des Leitzinses zurückzuführen, die sich auf die Darlehensverzinsung und damit auf die Miete auswirken. Eine Anpassung erfolgt einmal jährlich im Jänner.

„Eine generelle Existenzbedrohung sehen wir allerdings nicht, auch weil das Land Niederösterreich den Bewohnern von geförderten Wohnungen eine an das Familieneinkommen angepasste Unterstützung gewährt“, betont Haertl. Der Wohnzuschuss könne nach einem Jahr erneut beantragt werden. Das neue Modell sehe 2023 einen Betrag von 189 Euro (2021: 80 Euro) vor.

„Da es in Einzelfällen natürlich und leider zu Härten kommen kann, stehen unsere Mitarbeiter bereit, mit den Kunden nach Bedarf Einzelgespräche zu führen“, erklärt Haertl, dass Lösungsvorschläge erarbeitet werden können. Er weist auch auf die Hilfspakete des Landes NÖ hin.

