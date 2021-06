Laa: Kraft an sieben besonderen Orten tanken .

"Sieben Orte der Kraft“, mitten in der Natur, kann man jetzt in Laa in der Nähe des Thayamühlbaches entdecken. Geführt wird man dabei von einem Audioguide. Der Weg führt vorbei an historischen Sehenswürdigkeiten nahe der Laaer Burg. Notwendig dafür ist nur ein Smartphone mit Kamera bzw. Scan-Möglichkeit.