Das pelzige Wesen krabbelt am Bild, der Vogel zappelt kopfüberhängend, der Flamingo plustert die Flügel auf: Bei der Ausstellung „Spannungsverhältnisse im Dialog“ im Kunsthaus Laa im Bürgerspital, in Kooperation mit NÖ Art, die am 5. August eröffnet wurde, werden Kunstwerke nicht nur plastisch, sondern auch aktiv.

Die Wesen von Stefan Radu Cretu sind nur ein Teil der Werke, die bei der aktuellen, von Saskia Sailer kuratierten Ausstellung zu sehen sind.

Und: Die Bilder stehen auch im Spannungsverhältnis zueinander, denn pro Raum werden die Werke von zwei Künstlern präsentiert. „Diese sechs Künstler aus vier Nationen unter einen Hut zu bringen, ist fast schon ein Lotto-Sechser“, lacht Kuratorin Saskia Seiler, die einige der Künstler schon seit vielen Jahren kennt und schätzt.

Bei Christian Eder wird die Leinwand zum Experimentierfeld, Felix Weinold portraitiert mit breiten Pinselstrichen und schnell gemalten Bildern berühmte Künstler, wie Francis Bacon und Oskar Kokoschka, Jeanne Szilit nimmt die Bilder von Romy Schneider, Marlene Dietrich oder Marilyn Monroe und interpretiert sie digital neu. „Pixel ersetzt den Pinsel“, sagt Sailer.

Banafsheh Rahmani zeigt opulente Ölbilder mit mystischem Flair, die Objekte von Rosa Roedelius rotieren zwischen Archaik und Abstraktion.

„Die Atmosphäre mit so vielen Besuchern ist ungewohnt, es ist aber schön, wieder die Kunst-Zeit mit euch verbringen zu können“, sagt der für Kultur zuständige Vizebürgermeister Georg Eigner.

Die Ausstellung ist bis 29. August zu sehen.