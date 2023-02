Kunsthaus: Textil trifft auf Kupfer

Wann die Saison im Kunsthaus beginnen wird, ist noch nicht klar. Aber Kuratorin Elisabeth Ledersberger-Lehoczky – zurzeit gesundheitlich angeschlagen – weiß, was zu sehen sein wird. Sie holt eine der bedeutendsten Textilsammlungen Europas in die Thermenstadt, zudem werden zwei Künstler aus Wien und dem Burgenland im alten Bürgerspital Raum für ihre Kunst finden.

Szombathely (oder Stein am Anger) liegt in Ungarn an der burgenländischen Grenze, in der Stadt werden nach wie vor Textilien verarbeitet. Die staatliche Kunsthalle organisiert zudem regelmäßig eine Ausstellung ihrer großen Textilsammlung, vorwiegend aus dem 20. Jahrhundert, aber auch ältere Stücke sind Teil davon.

In Laa wird man kleintextile Objekte sehen können. Die Werke sucht Direktorin Anna Cebula aus den knapp 4.000 Stücken aus: „Für ein kleines Kunsthaus wie jenes in Laa wird das, glaube ich, etwas ganz besonders, vor allem, weil uns diese Ausstellung anvertraut wird“, ist Ledersberger-Lehoczky, die die Kunsthalle-Direktorin gut kennt, stolz darauf. „Es zeigt auch, was eine Institution zusammenbringen kann, wenn man konsequent etwas umsetzt.“

Was ist männliche und weibliche Kunst?

Auf einer anderen Ebene lässt die Kuratorin zwei Fragen aufeinandertreffen: „Was heißt männliche Kunst? Was heißt weibliche Kunst?“

Talos Kedl, im Burgenland aufgewachsen und wohnhaft, ist international bekannt für seine Großplastiken aus Kupfer, die die Fantasie anregen. 2010 errichtete er die permanente Freiluftgalerie in Markt Neuhodis, wo seine Skulpturen und die Werke seiner Eltern ausgestellt sind.

Die Wienerin Julia Bugram arbeitet mit Grafik, Installation und Objekten: Sie hinterfragt patriarchale Gegebenheiten und versucht zugleich Menschen zusammenzubringen. 2020 hat sie in einer temporären Ausstellung vor dem Wiener Stephansdom mit vielen freiwilligen Helfern die Skulptur „Raising Hands“ geschaffen – aus Cent-Münzen. Für das Kunstwerk wurden auch in Mistelbach zahlreiche Münzen gesammelt und auf das Kunstwerk geklebt.

Das Team hofft, dass noch vor Ostern mit der Ausstellung gestartet werden kann. Der konkrete Termin wird noch bekannt gegeben.

