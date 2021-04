Die Kreisverkehre an den Stadteinfahrten sind liebevoll gestaltet: Die Burg, das Rathaus, Blumenarrangements, der Wildendürnbacher Galgenberg-Turmspitz. Und eben der Springbrunnen beim Gasthaus Weiler: Jedes Jahr werden die Düsen vor dem Winter ausgebaut, gereinigt und im Bauhof zwischengelagert. Jetzt im Frühjahr wurden die Düsen wieder eingesetzt und eine Adaption der Pumpensteuerung durchgeführt, welche auch für die Regulierung bei höheren Windstärken verantwortlich ist.

Gleichzeitig wurde die in die Jahre gekommene Beleuchtung komplett erneuert. Die LED-Installation wurde von Bauhof Mitarbeiter Christian Schiessl durchgeführt. Nach der Fertigstellung der Steuerung und der Einbauten wird das Becken befüllt und der Springbrunnen durch das städtische Wasserwerk in Betrieb genommen. Jetzt erstrahlt der Springbrunnen am Kreisverkehr beim Gasthaus Weiler wieder in voller Pracht.