Und plötzlich tat sich in der Staatsbahnstraße/Martin-Luthergasse ein Loch in der Straße auf: Die Stadtgemeinde musste rasch reagieren und den Bereich absperren. Entdeckt wurde der Schaden von einer Spaziergängerin, die mit ihrem Hund Gassi gehen wollte. Sie informierte umgehend die Stadtgemeinde.

Das Loch in der Fahrbahn der Martin-Luthergasse im Bereich der evangelischen Kirche wurde noch am Montag aufgebaggert und der Kanal darunter saniert. Susanne Bauer, Susanne Bauer

„Auf Höhe der evangelischen Kirche im Fahrbahnbereich kam es am vergangenen Freitag zu einer Setzung und einer anschließenden Einbruchstelle“, bestätigt Bauhofleiter Paul Six: „Dies ist vermutlich auf ein Gebrechen im Altkanalsystem zurückzuführen, in dem der Materialverlust im Fahrbahnbereich eingeschwemmt wurde.“ Die Bruchstelle wurde sofort mit Absperrgittern abgesichert, um Unfälle zu verhindern.

Schadensbehebung sofort gestartet

Noch am Montag starteten die nötigen Grabungsarbeiten samt Betonummantelung in diesem Bereich. Anschließend wurde die Künette mit Unterbaumaterial wieder verfüllt, verdichtet und mit Kaltmischgut verschlossen. „Zusätzlich wurde dieser Strang des Kanals gereinigt und mit einer Kamera befahren, um etwaige weitere Schadstellen ausschließen zu können“, sagt Paul Six.