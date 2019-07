Mit einem fünfseitigen Manifest zur Biodiversität in der Stadtgemeinde überraschte Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Opposition:

„In Anlehnung an den Aktionsplan 2020+ für Biodiversität und Gesundheit des Umweltdachverbandes und als Zusammenfassung der vielen Aktivitäten und Pläne der Thermenstadt Laa in diese Richtung wurde das Manifest für das grüne Gewissen der Stadt beschlossen“, sagte Ribisch: „Da auf Bundesebene mit dem geplanten Verbot von Einweg-Plastik und Glyphosat einiges in Bewegung geraten ist, wollte ich jetzt diese Dynamik auch auf unsere Gemeindeebene übertragen.“

Für das Manifest wurden viele bereits bestehende Projekte und Anregungen von unterschiedlichsten Interessensgruppen gebündelt. „Es ist vorgesehen, dass die weitere konkrete Umsetzung auch auf breiter Basis unter Einbindung und Mitarbeit von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen erfolgen soll“, versprach die Bürgermeisterin.

Enthalten sind im Manifest nicht nur das Thema Biodiversität und Grünes Band um die Stadt, sondern auch Fair Trade (vor allem aus der Region), Plastikfasten, nachhaltige Beschaffung im Gemeindebereich, Stärkung der lokalen Wirtschaft und Landwirtschaft, und ein definitives Nein zur Atomkraft.

Isabella Zins: "Umwelt-Manifest ist löblich"

„Das Umwelt-Manifest ist löblich“, sagte Umwelt-Stadträtin Isabella Zins (proLAA). Sie war in die Erstellung des Positionspapiers nicht eingebunden, hätte sich das aber gewünscht: „Da sind viele meiner Forderungen drinnen, die bisher immer vom Tisch gewischt wurden“, sagte Zins. So beispielsweise das Thema Fair Trade-Gemeinde: Da sei sie nicht bei der Bürgermeisterin durchgekommen. Im Manifest wird das Thema auf Fair Trade Laa ausgeweitet: Wenn möglich, solle auf fair gehandelte Produkte aus der Region zurückgegriffen werden: „Fair Trade darf sich nicht nur auf Dritte-Welt-Produkte beschränken“, sagte Ribisch.

Was die Opposition am Manifest am meisten überraschte: Das Bekenntnis zum Biotop im Thayapark. Denn das habe es so bisher nicht gegeben. Das Biotop befindet sich auf einem als Gewerbegebiet gewidmeten Areal und hat sich durch die Nichtnutzung gebildet. Seit 2003 läuft der politische Streit darüber, ob es schützenswert ist oder nicht. 2016 regte die Umweltanwaltschaft die Pflege und sogar die Rückwidmung an.

Mit wenig Erfolg. Florian Uhl, der sich seit Jahren um das Biotop sorgt, ist sogar alarmiert: Denn das Oberflächenwasser verschwindet nach Regenfällen immer schneller: „Möglicherweise wurden da wieder Dränagen geöffnet, um benachbarte Felder trocken zu legen“, vermutet er. Und das, obwohl zwischen Gemeinde und Umweltschutz klar festgelegt worden sei, dass das Biotop erhaltenswert sei.

Das Manifest zum Nachlesen:

Manifest für Biodiversität und Nachhaltigkeit_Laa.pdf (pdf)