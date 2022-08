Käpt‘n Reinhard Steyrer geht von Bord: Sentimentaler Abschied

Werbung

„Geschafft!“ Reinhard Steyrer, ehemaliger Bezirksfeuerwehrkommandant und jetzt wieder einfaches Feuerwehrmitglied trat bei dem Landes-Wasserdienstleistungsbewerben in Marchegg zum letzten Mal bei einem Bewerb an. Er hatte den Bewerb „Zillen-Einer der Meister“ erfolgreich gemeistert.

Als Reinhard Steyrer mit 22 Jahren den Wasserdienstlehrgang absolvierte, entfachte seine große Leidenschaft zum Zillensport. In den 42 Jahren durfte er einige Siege im Einzel- und Zwei-Mann-Bewerb verzeichnen. Heute gilt er als Urgestein in der Zillenfahrerszene im Bezirk.

Steyrer durfte als letzter mit der Nummer Tausend die Bewerbsstrecke abrudern und viele Feuerwehrmitglieder und Freunde begleiteten Steyrer mit Applaus entlang der Strecke. „Für ihn war das Zillenfahren nicht nur ein Bewerb, es war immer wie in einer großen Familie“, sagt Sohn Gerald Steyrer, an den er die Zillen-Leidenschaft weiter gegeben hat: „Wenn es altersgemäß nicht schon vorbei wäre, würde er weiter an Bewerben teilnehmen. Immerhin ist er noch fit.“

Steyrer war 42 Jahre im Wasserdienst tätig und nahm an über hundert Leistungsbewerben teil. Als Ausbildner ist er seit 1982 bis heute tätig. In der „Meisterklasse mit Alterspunkten“ stieg er mit Sohn Gerald Steyrer in die Zille und holte als 17. die beste Wertung des Bezirks in dieser Klasse.

