Manuel Pyhringer und Romana Christ mit einer Appaloosa Stute und Fohlen Niara. Demnächst bietet Romana Christ neben Reiten auch Voltigieren, also Übungen auf einem Pferd, an. Am Samstag, 11. August gibt es von 8.30 bis 10 Uhr eine Schnupperstunde.

| Ingrid Fröschl-Wendt