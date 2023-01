„Möglichst lange zu Hause bleiben“: Community Nurse hilft

Werbung

Sabine Schmid wird in der Stadtgemeinde als Community Nurse eingesetzt – als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, die vorwiegend beratend aktiv ist. „Mein Aufgabenbereich ist vor allem, das Wohnen im Eigenheim mit einer hochwertigen Lebensqualität bis in ein hohes Lebensalter zu ermöglichen“, erklärt sie. „Dazu biete ich Beratung zum Thema Pflege an.“

Betroffene im Alter von 65 plus und Angehörige erhalten so Informationen, welche Betreuungsangebote in der Stadt Laa und den vier Katastralgemeinden Hanfthal, Kottingneusiedel, Ungerndorf und Wulzeshofen zur Verfügung stehen. „Ich unterstütze auch bei Anträgen, wie zum Beispiel dem Pflegegeldantrag“, ergänzt die 33-Jährige, die in Laa wohnt. „Aber das Hauptaugenmerk liegt auf dem Thema Prävention, also die ältere Bevölkerung zu beraten und vorbeugend Maßnahmen zu treffen, um möglichst lange selbstständig zu Hause sein können.“

Hilfe zur Selbsthilfe ist die Devise.“

Sabine Schmid, Community Nurse in Laa

Die Laaerin hat in der Gemeindezeitung erfahren, dass die Stadt auf der Suche nach einer Community Nurse ist, daraufhin habe sie sich intensiver damit beschäftigt. „Meine Neugierde wurde laufend größer. Für mich war klar: Das will ich machen. Ich kann mich auf einzelne Klienten fokussieren und sie umfassend und bei Bedarf über einen längeren Zeitraum unterstützen.“

Schmid war gleich nach ihrer Ausbildung ab 2009 in der Langzeitpflege tätig, zuerst im Haus der Barmherzigkeit in Wien. Nach ihrer Karenz wurde sie Wohnbereichsleiterin im Urbanus-Heim Poysdorf. Sie organisierte dort vier Jahre lang Pflegebedarfsartikel, arbeitete mit Ärzten und anderen Dienstleistern im Pflegebereich zusammen.

Offen ist, wie sich das Projekt entwickeln wird

Die 33-Jährige ist seit Oktober als Community Nurse aktiv, das Projekt läuft bis Dezember 2024: „Die erste Herausforderung war, sich einen guten Überblick über das Projekt zu verschaffen, da ich im Bezirk Mistelbach die einzige Community Nurse bin.“

Sie habe mit Kollegen aus den Nachbarbezirken Kontakt aufgenommen und eine Strategie für die nächsten Schritte entwickelt. „Es gibt laufend Online-Fortbildungen“, schildert sie. Das Projekt ist völlig neu, noch könne niemand sagen, wie es sich entwickeln werde: „Es ist und bleibt spannend!“, lächelt Schmid.

Sie sieht großes Potenzial. „Mittlerweile wissen alle, dass die Pflege überlastet ist.“ Man müsse sich dem stellen: „Viele Ansätze bringen nur sehr kurzfristig Entlastungen, deshalb halte ich den flächendeckenden Ausbau von Community Nursing für sinnvoll: Hier ist Hilfe zur Selbsthilfe die Devise.“ Schmid hält auch den Ausbau von Primärversorgungszentren für wichtig.

„Ein leichterer, kostengünstigerer Zugang zu gesundheitsfördernden Maßnahmen für Jung und Alt ist die nachhaltigste Möglichkeit, das Gesundheitssystem zu entlasten.“ Sie will im März bei einer Veranstaltung ihre Arbeit näher vorstellen und via Gemeindezeitung, Citys-App und Facebook regelmäßig Tipps und Infos zum Thema weitergeben.

