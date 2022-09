Musikheim hat nun Zubau für die Noten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Noten der Stadtkapelle Laa verharrten bis jetzt in einem modrigen, unbeheizten Raum, das hat sich geändert: 2019 starteten die Arbeiten für einen Zubau, in dem das Archiv mittlerweile untergebracht ist, zudem neue Toiletten. Die Eröffnung war am vorigen Samstag, wo zu einem Tag der offenen Tür mit einem Konzert der Big Band in den Hof des Gerhard Kolar-Musikheims geladen wurde.

Säuberlich eingeordnet: das Notenarchiv der Stadtkapelle. Foto: Karin Widhalm

Die Musiker traten in dieser Formation zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie an, dementsprechend hoch war die Spielfreude. „Ihr leistet das ganze Jahr unendlich viel“, würdigt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch zuvor die ganze Kapelle. Der Verein lebe die Zusammenarbeit, das sei auch an der Zubau-Errichtung zu sehen gewesen. „Ihr habt euch ein Schmuckkästchen gemacht, Schritt für Schritt.“

Das Musikheim befindet sich in einem ehemaligen Gasthaus und späteren Arbeiterheim – und steht im Eigentum des Vereins. Die Erweiterung „war höchste Eisenbahn“, betont Kapellmeister Michael Dorn. „Jetzt nur mehr die Fassade.“ Sie werde demnächst fertiggestellt, noch zieren „Graffitis“ wie Notenschlüssel oder Instrumente die Ziegelwand.

Riesenapplaus für drei „Zugpferde“

„Bei jedem Projekt gibt’s Zugpferde, die die Menge antreiben“, würdigt Obmann Renè Neubauer drei Personen. Gertrude Rapp hat dafür Sorge getragen, dass sich alles im „finanziellen Rahmen bewegt und wir keinen Ballast hinstellen“, beschreibt Neubauer.

Alex Matheis „hat hier mehr Zeit als zu Hause verbracht“ und ist „mittlerweile zum Elektriker geworden“. Silvia Zahlner hat als Projektleiterin „einen solchen Enthusiasmus an den Tag gelegt, das habe ich noch nicht gesehen“. Alle erhielten einen Riesenapplaus. „Es wären noch andere zu erwähnen. Jeder, der Mitglied ist, hat mitgewirkt und irgendwann einen Ziegel angegriffen“, betont Neubauer.

Pfarrer Christoph Goldschmidt nahm die Segnung vor: „Ich bin vor ein paar Tagen gefragt worden, ob ich schon mal WC-Anlagen gesegnet habe.“ Das habe er tatsächlich noch nicht gemacht. „Aber die Kläranlage, das ist jetzt der nächste Schritt“, lacht er. Auf den Festakt folgte das Big Band-Konzert, die Kapelle verköstigte alle Besucher.

