Laa: Neue Sportanlagen für Sport-Mittelschule .

Ohne einen adäquaten Sportplatz war der Unterricht in der Sport-Mittelschule Laa in den letzten Jahren nicht immer einfach. Nach einigen Verhandlungen wurde daher vom Schulausschuss der Mittelschulgemeinde Laa im Oktober 2020 der Beschluss für eine Generalsanierung der Außensportanlage in der Anton Bruckner Strasse gefasst. Derzeit laufen die Bauarbeiten