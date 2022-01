Petition: Bürgerinitiative kämpft um Spar

Große Bestürzung herrscht nach der Ankündigung der Handelskette Spar, den Standort ihres Supermarktes vom Stadtplatz ins Multifunktionszenrum LaaPlus verlegen zu wollen. Dort wird gerade ein neuer Markt errichtet. Bisher hatte man geglaubt, dass damit die Stadt einen dritten Spar-Markt bekommt.

Die oppositionelle Liste proLAA nutzte die Nachricht für einen Seitenhieb gegen Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP), sie hätten davor schon lange gewarnt: „An dieser Entwicklung ist eindeutig die aktuelle Stadtpolitik schuld“, sagt proLAA-Chefin Isabella Zins.

Der drohende Verlust des Nahversorgers im Stadtzentrum wird von den Bürgern nicht hingenommen: Aktuell ist eine überparteiliche Bürgerinitiative in Gründung, die eine Petition zur Erhaltung eines Nahversorgers im Stadtzentrum gestartet hat. Die Organisatoren suchen bereits den Kontakt zur Bürgermeisterin, um diese Überparteilichkeit klarzumachen. Adressat der Petition, die in allen Geschäften rund um das Stadtzentrum aufliegt, sind Spar, der lokale Betreiber und die Stadtpolitik.

Aktiv wird auch der Obmann des Gewerbetreibendenvereines IGL-Laa, Michael Lehner: „Wir wollen, falls Spar nicht reagiert, eine alternative Lösung für die Nahversorgung suchen“, kündigt er an. Seine Kritik an der Gemeindepolitik: „Nur zu sagen, wir werden uns kümmern, das ist mir zu wenig.“ Und noch eine Frage brennt dem Buchhändler auf der Seele: „Klären möchte ich auch noch, wer da beim Verhandeln den Fehler gemacht hat, von Spar keine Standortgarantie zu fordern!“ In seiner Arbeit sieht sich Lehner jedenfalls überparteilich: „Egal, in welches Kisterl ich politisch gesteckt werde, ich bin es nicht“, sagt der Laaer.