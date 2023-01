Physiklehrerin schreibt Roman

Eigentlich ist sie ja Physiklehrerin an der Mittelschule Gaweinstal, ein Fach, mit dem man die Welt erklären kann: „Ich bin aber ein sehr kreativer Mensch“, sagt die Laaerin Doris Neumayer: Jetzt veröffentlichte sie auf Wattpad, einer beliebten Onlineplattform für Autoren, ihr erstes Buch. „Wenn Götter den Glauben verlieren“ ist ein Fantasy-Drama, bei dem die Protagonistin als Schwertkämpferin und Magierin gegen abtrünnige Götter für die Freiheit der Menschen kämpfen muss. Veröffentlicht wurde das Buch unter ihrem Pseudonym Joe Molao.

„Das tolle an Wattpad ist, dass die Leser da die Möglichkeit haben, direktes Feedback an den Autor zu geben“, sagt die 42-jährige Laaerin: Und das sei überwältigend. Zu Schreiben hat sie vor sieben Jahren begonnen, das jetzt veröffentlichte Buch ist ihr erstes Buchprojekt: „Ich hab auch schon zwei weitere geschrieben, aber die Götter sind mein Herzensprojekt“, sagt die Autorin. Die beiden weiteren Bücher, ein Science-Fiction-Roman und ein Krimi, sind noch nicht veröffentlicht, sollen aber definitiv folgen. „Krimis sind am schwierigsten zu schreiben“, findet sie.

Wie kommt die begeisterte SciFi- und Fantasy-Roman-Leserin zu ihren Ideen? „Solche Ideen, wie die für die „Götter“ habe ich hunderte jeden Tag, so viele Bücher kann ich gar nicht schreiben“, lacht sie. Und arbeitet bereits an ihrem nächsten Werk: einer Fortsetzung zu dem jetzt erschienenen Fantasy-Drama.

Wattpad ist eine Plattform, die derzeit vor allem in Nordamerika, aber auch in Europa boomt und auf der man Bücher kaufen oder auch gratis herunterladen kann: „Mein Buch ist noch gratis“, lächelt Doris Neumayer. Wobei sich das bei entsprechendem Erfolg ändern kann.

