„Es geht darum, Verantwortung für das Essen in der Mittagspause in der Schule zu übernehmen“, betont der Direktor des BG/BRG Thomas Jaretz. „Als Schule sehen wir es als unsere Pflicht, nicht untätig zuzusehen, wie Schüler während des Unterrichts heimlich Pizza ordern, diese in der kurzen Pause verschlingen und danach in den Sportunterricht gehen“, begründet er die neue Regelung.

Das Verbot gilt mit 1. Dezember für Unterstufenschüler. Diese dürfen das Schulgebäude während der Unterrichtszeit auch am Nachmittag nicht verlassen. Das stößt jedoch auf Widerstand: „Die Schule will den Kindern ernsthaft vorschreiben, was sie zu essen haben und was nicht? Das geht einfachviel zu weit“, beschwert sich ein Vater.

Jaretz weist ausdrücklich darauf hin, dass „es nicht darum geht, ein Verbot auszusprechen, sondern vielmehr Verantwortung für das Essen in der Mittagspause in der Schule zu übernehmen. Wenn aber Pizza und Kebab in der Schule als Ernährungskonzept gefordert sind, so muss in der Schule ein Plan entwickelt werden, dass die Lieferung dieser Speisen kontrolliert abgewickelt wird“, zeigt sich der Direktor offen.

Auch wenn das Verbot nicht für die Oberstufe gilt, soll gemeinsam mit der Berufsschule Laa ein Mittagsmenü angeboten werden. Wird dieses angenommen, ist an eine Ausweitung auf die Unterstufe gedacht.

„Seit zwei Jahren richtete auch die Schülervertretung diesbezüglich den Wunsch an die Schule, der nun erfüllt wird“, hat Jaretz Lösungsvorschläge parat, wie sich Pizza und Kebab ersetzen lassen.

„Uns schwebt ein größeres Konzept vor, jedoch können wir dieses nur in kleinen Schritten verwirklichen. Bei 520 Schülern und über 1.000 Eltern kann man es nicht immer allen recht machen. Ich denke aber schon, dass die Mehrheit froh darüber ist, dass die Schieflage bei der Ernährung einmal ins Auge gefasst wird“, ist der Direktor des Gymnasiums für die neue Regelung zuversichtlich.