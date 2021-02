Laa: proLAA definitiv gegen Multifunktionszentrum .

Jetzt liegen die Karten auf dem Tisch: proLAA lehnt das Multifunktionszentrum LaaPlus definitiv ab: In der jüngsten Gemeinderatssitzung am 17. Februar stimmten die Bürgerlisten-Gemeinderäte geschlossen gegen den Verkauf der Grundstücke in der Neustadt an die Projektgesellschaft, gegen die Bestellung von Gemeindefunktionären in den Gesellschafterausschuss und gegen die Beteiligung der Stadt an dem Projekt überhaupt.