Für Mistelbach hatten die strengen Finanzprüfer des Landes 26 Seiten gebraucht, um ihre Kritik an der Finanzgebarung der Gemeinde darzustellen. In Laa wurde ein vergleichbarer Bericht in der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutiert. Der Umfang: 38 Seiten.

Kernaspekt der Kritik: die prekäre Finanzlage der Stadtgemeinde. „Es wird festgehalten, dass die finanziellen Voraussetzungen für die aufsichtsbehördliche Genehmigung von Rechtsgeschäften aus allgemeinen Deckungsmittel getragen werden, derzeit nicht zweifelsfrei gegeben sind“, sagen die Prüfer und meinen damit Leasingverträge und Darlehensaufnahmen. Zudem würden erste finanzielle Entlastungen im Budget frühestens im Haushaltsjahr 2023 durch den Wegfall eines Swaps zu erwarten sein.

Weitere wesentliche Entlastungen des Budgets gebe es erst ab 2028. Bis dahin sei mit keinem wesentlichen finanziellen Freiraum zu rechnen. Investitionen sollten weitgehend eingeschränkt, Darlehen und Leasingverträge sollten gemieden werden.

„Aus Fehlern wurde nicht gelernt, das Land NÖ kritisiert erneut - wie schon 2012“proLAA-Stadträtin Isabella Zins

Die Opposition von proLAA sieht sich in dem Bericht bestätigt: „Aus Fehlern wurde nicht gelernt, das Land NÖ kritisiert erneut - wie schon 2012“, sagt proLAA-Stadträtin Isabella Zins. Bei der regierenden ÖVP verweist man auf das seit Jahren laufende finanzielle Konsolidierungsprogramm: „Im Finanzbericht wurde positiv vermerkt, dass sowohl der Schuldenstand als auch der Nettoschuldendienst in den letzten Jahren deutlich gesunken sind“, heißt es in der Stellungnahme der Gemeinde zum Bericht.

Binnen zehn Jahren (bis 2022) werde sich der Schuldenstand von 24 Millionen Euro um rund 40 Prozent reduzieren: „Auch wenn wir in der zweiten Hälfte der Laufzeit des Laaer Modells höhere Tilgungsraten haben.“ „Trotz eines konsequenten Sparkurses wird es auch in den nächsten Jahren keinen Stillstand in unserer Gemeinde geben“, hält Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) fest, trotzdem würden im Jahr 2019 rund 1,8 Millionen Euro an Krediten zurückgezahlt.

Stimmt schon, sagt Zins: Aber das ginge nicht ohne eine gewaltige Finanzspritze des Landes NÖ von fast einer Million Euro für 2018 und 2019. Insofern seien Investitionen in einen Hochzeitssaal in der Laaer Burg zu hinterfragen, findet proLAA. „Die Maßnahmen um die Laaer Burg werden von 80 Prozent der Bevölkerung gutgeheißen“, kontert die Gemeinde zur Kritik der Opposition und sieht die Investitionen gerechtfertigt.