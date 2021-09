Erste Schulwoche vorbei und am Gym Laa sind acht von 24 Klassen in Quarantäne. Und weil für sie noch die strengen Regeln galten, mussten die Jugendlichen zehn Tage in Quarantäne.

„Ein Wahnsinn für die Eltern, sich gleich nach den Sommerferien wieder um die Ganztagesbetreuung der Schüler kümmern zu müssen“, kritisiert Direktor Thomas Jaretz die zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln. Mittlerweile wurden sie abgeschwächt.

Bei den PCR-Tests in der ersten Schulwoche war ein Schüler positiv, womit die erste Klasse daheim bleiben musste. Am Montag der zweiten Schulwoche waren dann vier Schüler positiv, was noch nicht das Problem war: Unter den positiven Fällen war auch eine Lehrerin, und die war in mehreren Klassen unterwegs. Folglich wurden weitere sieben Klassen in Quarantäne versetzt.

Geimpfte Schüler dürfen in die Schule

Jetzt ist es so, dass geimpfte Schüler als Kontaktpersonen zweiter Klasse gelten und mit Mund-Nasen-Schutz weiter in die Schule gehen können, Ungeimpfte aber zehn Tage in Quarantäne müssen: „Das bedeutet, dass der Unterricht kaum möglich ist“, sagt Jaretz.

Zwar gebe es die technischen Voraussetzungen für einen Hybrid-Unterricht, also Präsenzunterricht in der Schule für die Geimpften, und Homeschooling für die ungeimpften Schüler. Es gibt aber nicht die entsprechenden Einverständniserklärungen, dass es okay ist, wenn Dritte von der Kamera des Computers erfasst werden – ein datenschutzrechtliches Problem.

„Im letzen Schuljahr hatten wir kaum positive Schüler, Cluster gab es bei uns überhaupt keinen“, sagt Direktor Thomas Jaretz. Wie viele Schüler ab zwölf Jahren geimpft sind, kann der Direktor noch nicht sagen, das wird erst im Auftrag des Ministeriums erhoben.

Beim Lehrkörper sind alle bis auf zwei geimpft, eine Lehrperson kann aus medizinischen Gründen keine Impfung erhalten. Stichwort Impfung: Hier hat der Gym-Direktor das Problem, dass er nicht offensiv für die Impfung Werbung machen darf, da ihm von impfkritischen Eltern rechtliche Schritte angedroht werden: Selbst der Hinweis, dass am Laaer Stadtplatz der Impfbus stünde, hatte eine derartige Drohung nach sich gezogen.