„Reading Rock“: Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt

Zum zweiten Mal ging die Veranstaltung „Reading Rock“ in Laa an der Thaya über die Bühne - und an beiden Abenden war der Saal im Alten Rathaus bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit dabei waren wieder einige Weinviertler Rock-Veteranen und natürlich „Reading Rock“-Mitbegründer Andi Appel.

Laa verfügte schon immer über eine starke Musikszene und gleich mehrere Rock-Bands wie „Lizzard“, „Dyers Eve“ oder „Firestorm“ stammten aus der Grenzstadt, was Laa auch zur „Rock City“ machte. Die Veranstaltungsserie „Reading Rock“ ist eine unterhaltsame Mischung aus Lesung und Livemusik. Andi Appel und Martin Schuster lasen aus ihren Büchern und Roman Beisser, Reinhard Müller, David Stawa, Daniel Tallamassl und Jürgen Schäfer sorgten für die musikalischen Beiträge.

Als Gastsänger und -musiker waren Peter Groß, Elisabeth Toriser sowie Drummer Martin Miksch zu hören, für die Bewirtung der Gäste sorgte das Lokal Weinstein. Auch in naher Zukunft wird sich wieder einiges tun. Reinhard Müller hat gerade mit seiner aktuellen Formation „The Inner Me“ die Aufnahmen zum kommenden Album "the inner me - rosabelle believe“ abgeschlossen, das im Winter erscheinen wird. Man darf gespannt sein!