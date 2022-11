Restaurant „Zur Reblaus“ sperrt zu

Gemunkelt wurde in Laa schon lange, aber jetzt ist es fix: Das Bahnhofsrestaurant „Hubertusstüberl zur Reblaus“ schließt bereits mit 30. November. Dann bleibt noch bis Ende des Jahres Zeit, das Lokal auszuräumen.

Der Mietvertrag, der mit Besitzer Werner Potzinger seit 2017 besteht, wurde nicht mehr verlängert, da dieser für die Räumlichkeit Eigenbedarf angemeldet hat. Aus dem Lokal sollen Lagerräume und eine Wohnung entstehen.

Die Pächter Andrea und Manfred Bode lassen sich davon aber nicht entmutigen, denn die beiden haben bereits einen neuen Gastro-Plan, an dem sie schon intensiv arbeiten. Aus dem ehemaligen Café Stoiber am Stadtplatz 7 soll Bodes „Café, Bar und Restaurant“ entstehen, dort wird bereits an der Umgestaltung gearbeitet.

In Eigenregie entsteht die vintagemäßige Einrichtung in Holz, Eisen und Stein. Dazu wird ein Teil der Einrichtung aus dem Hubertusstüberl mitgenommen. Anbieten möchte das Wirte-Ehepaar ähnliche Speisen wie bisher: Hausmannskost und Tagesteller, Fingerfood und Straßenverkauf, aber auch verschiedene Frühstücksvarianten kommen neu dazu.

Beim Einkauf der Zutaten für die Speisen achtet Familie Bode auf Regionalität. Sie wird das neue Lokal wie bisher im Familienbetrieb führen, zusätzlich wird aber Personal gesucht.

