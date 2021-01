Laa: Riesenandrang zur Covid-Testung .

Riesenandrang in Laa. Geduldig und diszipliniert stellen sich die Menschen aus der Region Laa bei der Laaer Burg an, die Schlange reicht phasenweise durch die kurze Straße zur Burg bis zum Burgplatz hinaus: 461 Personen ließen sich am Freitag aus dem Bezirk Mistelbach mit einem Corona-Antigentest auf das Virus testen, der Großteil davon in Laa. Am 29. Jänner nahm im Saal der Burg die permanente Teststation in Laa ihren Betrieb an und der Andrang war enorm.