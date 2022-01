Sozialmarkt Le+O wird gut angenommen

Im Juli 2020 startete die Caritas Tagesstätte am Sonnenweg 12 in Laa mit Le+O ein neues Angebot. Le steht für Lebensmittel und diese werden hier im Sozialmarkt angeboten. O steht für Orientierung und auch hier kann bei Bedarf geholfen werden. Denn in den Le+O Märkten wird von der Caritas eine Sozialberatung angeboten.

Im Sozialmarkt können Menschen mit geringem Einkommen einkaufen – konkret liegt die Einkommensgrenze für eine erwachsene Person bei 1.200 Euro, nachdem sie sich mit Ausweis, einem Kontoauszug oder Gehaltszettel registriert hat. Dafür gibt es eine Berechtigungskarte, mit der zu günstigen Preisen Obst, Gemüse, Brot, haltbare Lebensmittel und Tiefkühlprodukte, aber auch Hygieneartikel eingekauft werden können.

Die Lebensmittel kommen von örtlichen Supermärkten, Discountern, Drogeriemärkten, Berger Schinken aus Poysdorf, aber auch von der Bäckerei Stoiber, die die Waren kostenlos zur Verfügung stellen.

Menschen mit Behinderung betreuen Kunden

„Aufgrund dieser, für uns wichtigen Spenden, kann unser Angebot um rund 20 Prozent des Originalpreises weiterverkauft werden“, erzählt Susanne Jacobs, die Leiterin der Tageswerkstätte. Betreut wird der kleine Laden von insgesamt sechs Menschen mit Behinderung mit ihrer Betreuerin Eva Kuncar.

Wie oft kommen die Kunden hier einkaufen? „Ein bis zweimal pro Woche kommt unter anderem eine Alleinerzieherin, die für ihre drei Kinder sorgen muss. Lebensmittel und Hygieneartikel werden vor allem eingekauft“, erzählt Kuncar, obwohl auch Kinderbekleidung, Spiele und Bücher angeboten werden.

Die Kunden schätzen die nette Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen, die überaus freundliche Begrüßung und die Hilfe bei den Einkäufen. Denn diese werden von den Mitarbeitern auch zum Auto oder zum Rad getragen.

Obwohl es schon viele Stammkunden gibt, würden die Mitarbeiter gerne noch mehr Kunden betreuen, und sich über Spenden von haltbaren Lebensmitteln freuen. Momentan gibt es auch Überlegungen, Le+O mobil anzubieten.

