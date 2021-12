Spar macht im Zentrum dicht

Vor Weihnachten begannen die Bauarbeiten am neuen Spar Markt im neuen Multifunktionszentrum LaaPlus – und die Gerüchte verdichten sich, dass das das Ende des Spar Marktes im Zentrum bedeuten könnte. Die NÖN fragte nach.

„Ich bin nur der Betreiber“, sagt Diethart Kauder, er betreibt den Eurospar im Thayapark und jenen am Stadtplatz. Geplant ist, dass er auch jenen im LaaPlus betreibt: „Ich habe erst Mitarbeiter aufgenommen, um den dritten Markt betreiben zu können.“ Erfahrene Mitarbeiter werde er dann in den neuen Markt schicken, damit deren Know-how genutzt werden kann. Was Spar plane, wisse er nicht, er gehe davon aus, dass er künftig drei Märkte betreiben werde, sagt er.

Nachfrage bei Spar: Was plant die Lebensmittelkette? „Die Anforderungen von Kunden an ein Lebensmittelgeschäft haben sich heutzutage wesentlich erhöht – Bequemlichkeit, also Platz, Vielfalt im Sortiment und Technik. Wir waren in detaillierter Prüfung, ob eine Modernisierung an diesem Standort unter diesen Anforderungen technisch möglich ist“, sagt Hannes Glavanovits von Spar.

Die Voraussetzung für eine Modernisierung des Standortes sei, dass er zukunftsfit gestaltet werden könne. „Aufgrund des geringen Raumangebotes können wir nicht einmal anstehende behördliche Forderungen erfüllen. Unterm Strich ist der geplante Spar-Supermarkt die attraktivere Lösung für Laa – eine zeitgemäße, moderne Nahversorgung in der Stadt“, sagt Glavanovits: „Es wird deswegen eine Standortverlegung zum nah gelegenen LaaPlus geplant.“

Laas Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) wurde von der Antwort von Spar, der Konzern beantwortete die NÖN-Anfrage am 24. Dezember, eiskalt erwischt: „Was das jetzt für Laa bedeutet, kann ich nicht sagen“, sagt Ribisch in einer ersten Reaktion, sie wolle auf jeden Fall den Kontakt mit Spar suchen, was den Meinungswandel im Konzern herbeigeführt hatte. Denn bisher war immer betont worden, den Standort im Zentrum erhalten zu wollen. Insofern wolle sie die Aussagen erst verifizieren.

„Wenn es stimmt, werden wir uns dafür einsetzen, dass wir wieder ein Geschäft im Zentrum bekommen“, sagt sie. Genau so, wie es bei den Anstrengungen rund um Arzt- und bisherige Geschäftsansiedelungen passiert sei, kündigt Ribisch an.