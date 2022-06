Spar sperrte im Zentrum zu

Werbung

Elke Blauensteiner und Roland Stiller bezogen am Samstagvormittag direkt am Stadtplatz Stellung: „Spar verzichtet auf die Stadtkunden. Wir Stadtkunden können ab jetzt auch auf Spar verzichten“, steht auf ihrem Zettel, den sie jedem Vorbeigehenden in die Hand drücken. Die beiden Laaer ärgern sich darüber, dass sie einen zentralen Nahversorger verlieren: Spar hat mit Samstag die Filiale geschlossen.

Grund: Ein neuer Spar-Supermarkt wird im Multifunktionszentrum „LaaPlus“ eröffnet, aber erst am 30. Juni. „Die kurze Schließphase braucht es, damit das Team rund um Spar-Kaufmann Diethard Kauder den neuen Supermarkt verkaufsfertig machen kann“, erklärt Spar-Sprecher Hannes Glavanovits. Immerhin werde dort ein Sortiment von mehr als 10.000 Artikeln angeboten. „Insgesamt wird es 17 Arbeitsplätze im neuen Spar geben: zwölf bestehende, also das gesamte Team vom Stadtplatz, und fünf neue Mitarbeiter.“

Elke Blauensteiner ist nun auf das Auto angewiesen, um einzukaufen; bisher ging sie regelmäßig zu Fuß ins Stadtplatz-Geschäft. „Besonders alte Leute, die nicht Auto fahren können, sind jetzt auf Hilfe angewiesen. Bis jetzt konnten sie mit dem Rollator herkommen.“ Ganz in der Nähe bestehe ein „Betreutes Wohnen“. „Früher hatten wir einen Nahversorger und fünf Fernversorger, jetzt haben wir sechs Fernversorger“, ergänzt Roland Stiller. Die Zettelaktion starteten sie, „weil uns das wichtig ist, dass wir uns äußern“.

Bürgermeisterin versteht Ärger der Bevölkerung

Ingrid Lehner-Pfennigbauer und Verena Summhammer starteten schon Anfang des Jahres eine Online-Petition zum Erhalt des Nahversorgers am Stadtplatz: 3.000 Unterschriften wurden gesammelt. „Ich verstehe den diesbezüglichen Ärger in der Bevölkerung“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Denn der Laaer Stadtplatz ohne Nahversorger ist ein unhaltbarer Zustand.“ Sie führt laufend Gespräche unter Beteiligung der Eigentümerfamilie des Geschäftslokals.

Ziel ist es, einen Nachfolge-Betrieb zu etablieren. Dass dies bis zur Schließung des Spar-Marktes noch nicht gelungen ist, ist ein Wermutstropfen. „Eine Lebensmittelkette findet man schnell, das Schwierigste ist es, einen Betreiber zu finden“, erklärt Hausbesitzerin Petra Leitner. Ribisch gibt aber noch am Montag bekannt, dass sich Betreiber und Einzelhandelsgesellschaft mittlerweile konkretisieren. Details dazu verrät sie derzeit nicht.

Es liege nun auch an der Stadt, sich an der Rettungsaktion zu beteiligen. „Daher werde ich beim nächsten Gemeinderat jetzt Ende Juni einen Antrag einbringen, damit wir die vorhandene Impulsförderung für das Stadtzentrum plus einen Sonderbetrag für den Nahversorger beschließen.“ Geduld ist dennoch gefragt: Leitner erklärt, dass ein Umbau nötig sein wird, der mindestens ein halbes Jahr dauern wird. Aber sie betont: „Uns als Laaer ist es wichtig, dass wieder ein Lebensmittelgeschäft am Stadtplatz eröffnen kann.“

In Hanfthal wird indes überlegt, die Bäckerei mit Geschäft zu schließen. „Auch dort habe ich als Bürgermeisterin schon erste Gespräche zur Situationsanalyse aufgenommen“, erklärt Ribisch.

