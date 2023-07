Spielplatz beim Reckturm hat jetzt ein öffentliches Öklo

Bereits im Frühjahr 2019 entschied sich die Stadtgemeinde Laa an der Thaya zur Anmietung eines „öKlos“ für den Spielplatz in der Bahngasse am Kellerhügel. Damit wurde für Kinder und Eltern vor Ort ein sauberer, sicherer, barrierefreier und vor allem umweltbewusster Toilettengang direkt an diesem stark frequentierten Spielplatz möglich. Ein weiterer großer Vorteil dieser nachhaltigen Einrichtung ist, dass sie ohne Chemikalien aber auch Wasser auskommt. 2021 wurden drei weitere „öKlos“ in Laa aufgestellt: beim Spielplatz am Anger, im Schubertpark neben der Mühle und bei der Motorikarena in der Neustadt.

Die Stadtgemeinde Laa hat nun beschlossen, eine weitere umweltfreundliche Kompost-Toilettenkabine für den Spielplatz beim Reckturm anzumieten, welche mit Juli aufgestellt wird und benutzt werden kann. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch betont, dass sich die Stadtgemeinde mit dem grünen Manifest der Erhaltung der Biodiversität und Förderung der Nachhaltigkeit verschrieben habe. „Diese Öklos sind ein Schritt in diese Richtung. Dazu gehört auch die Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit. Daher ist es nur richtig, auch beim gern besuchten Spielplatz beim Reckturm ein Öklo zur Verfügung zu stellen.“

Das „öKlo“ ist eine mobile Kompost-Toilettenkabine aus Holz, die ohne Chemikalien, aber auch Wasser auskommt. Die Benutzer streuen Sägespäne auf die verrichtete Notdurft, welche dann den Ammoniakgeruch binden. Klopapier, ein Desinfektionsmittel für Hände und Klobrille und einen kleinen Reinigungsbesen sind vorhanden. Die wöchentliche Entleerung und Kontrolle sowie Nachbestückung mit Klopapier, Sägespänen und dem Desinfektionsmittel wird durch die Firma selbst vorgenommen.