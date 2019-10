Laa: Spielplatz Lange Gasse wieder frei .

Bis zu zwei Meter tief sei an zehn Stellen am Spielplatz Lange Gasse von einer Fachfirma gebohrt worden, berichtete Umweltgemeinderätin Isabella Zins (proLAA) über die Suche nach mutmaßlichen Resten einer wilden Mülldeponie am Gelände. Dann habe die Firma weitere fünf Bohrungen angeregt, die Ergebnisse davon lägen noch nicht vor.