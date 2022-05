Ein Tag, und vier Spatenstiche

Werbung

In Laa an der Thaya wird wieder eifrig gebaut. Die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Kamptal führte nun gleich in zwei Ortsteilen Spatenstiche für Wohnbauvorhaben durch. In der Gärtnerstraße werden die Stiegen vier und fünf der Wohnhausanlage mit 24 weiteren Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von 54 bis 77 m² errichtet.

Außerdem werden am Mathias Göstl-Weg zehn weitere Reihenhäuser mit einer Wohnnutzfläche von 110 bis 111 m² errichtet. Die Häuser werden zur Miete mit Kaufoption vergeben und verfügen über Eigengärten mit Terrasse, einen Garagenstellplatz oder Carport. Landtagsabgeordneter Manfred Schulz und Bürgermeisterin Brigitte Ribisch nahmen gemeinsam mit Kamptal-Chef Johannes Ott, Architekt Bernhard Schwaighofer und mit Vertretern der Baufirma die Spatenstiche vor.

Neue Wohnungen auch in Staatz

In Staatz startet die Wohnbaugesellschaft Kamptal den Bau zweier Wohnhausanlagen mit je acht Wohnungen. Zum einen in Enzersdorf an der Poysdorfer Straße, neben dem Spar-Markt, zum anderen in der Bauhofgasse von Staatz-Kautendorf, hinter dem Gemeindeamt.

Beide Bauten sprechen jeweils andere Zielgruppen an: In Staatz-Kautendorf sind die Wohnungen größer (zwei bis vier Zimmer) und haben eine Kaufoption. Der Wohnungsbau in Enzersdorf läuft unter dem Titel „Junges Wohnen“, das heißt, es kann nicht gekauft werden, der Einzug ist maximal bis zum 36. Lebensjahr möglich.

Die Wohnungen sind kleiner (zwei Zimmer) und eher als Übergangslösung gedacht. In rund zwei Wochen werden die Baumaschinen anrollen, in eineinhalb Jahren sollten die ersten Mieter einziehen können.

Mehr Kopfzerbrechen machen Kamptal die steigenden Baukosten. „Darum können jetzt noch keine Mietpreise bekannt gegeben werden, sondern erst, wenn die tatsächlichen Kosten absehbar sind.“, sagt Geschäftsführer Johannes Ott.

Infos: www.kamptal-gbv.at

