Laa: Stadt bekommt bis Februar einen Landarzt .

Am 18. November am Nachmittag ereilte mich der Anruf der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur, dass wir nun fix eine landärztliche Versorgung in Laa zugeteilt bekommen“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP): „Die Beharrlichkeit gepaart mit der Hoffnung, die allgemeinmedizinische Versorgung in Laa mit einem Kassenarzt für unsere Bürgerinnen und Bürger zu besetzen, hat sich nach dem Einlangen der schriftlichen Bestätigung erfüllt.“