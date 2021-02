Der Andrang bei den Corona-Antigentests in der Laaer Burg ist groß: Durch die ständig veränderten Rahmenbedingungen ist die Laaer Burg zum Testzentrum für das nordöstliche Weinviertel, für viele große Firmen im Umkreis und für viele tschechische Pendler geworden. An den letzten vier Terminen wurden über 2.000 Personen getestet, alleine am vergangenen Dienstag wurden z.B. in drei Stunden 630 Personen professionell getestet.

Zum Vergleich: Bei den Massentests in der Thayalandhalle war der Durchlauf rund 1.000 Personen ganztägig.

„Trotz dieser steigenden Nachfrage an Testungen, geben wir in Laa nicht klein bei, sondern haben uns über das Wochenende aus den Erfahrungen der vergangenen Woche die nächste Erweiterung überlegt. Ich habe nun kurzfristig verfügt, dass jeden Dienstag ein zusätzlicher Abendtermin von 16 -19 Uhr dazukommt und an drei Tagen wird ab 7 Uhr in der Früh getestet. Damit sollen alle Testwilligen, egal ob Privatperson, Selbständiger oder Berufsgruppenangehöriger, so professionell wie möglich getestet werden können“, erklärt Bürgermeisterin Ribisch ihre neueste Optimierungsmaßnahme.

Die konkreten Testzeiten in der Laaer Burg ab 11.2. lauten nun:

Montag 7 – 10 Uhr

Dienstag 7 – 10 und 16 - 19 Uhr

Donnerstag 7 – 10 Uhr

Freitag 16 – 19 Uhr

Trotz des großen Andrangs und der Warteschlangen ist das Feedback der Getesteten zum Testablauf überwiegend positiv. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich testen lassen und Verständnis für die Situation mitbringen. Mein besonderer Dank gilt allen Gemeindebediensteten, Rot Kreuz-Mitarbeitern und freiwilligen Helfern sowie der freiwilligen Feuerwehr Laa, die an vorderster Front für die Gesundheit von uns allen unermüdlich im Einsatz sind und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen auch selbst ein gesundheitliches Risiko im Interesse der Allgemeinheit auf sich nehmen“, ist Bürgermeisterin Ribisch auf das Organisationsteam und die bisher professionelle Abwicklung stolz.