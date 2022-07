Stadtbibliothek eröffnet: „Mehr als eine Verleihstelle“

Werbung

„EuLaaLia“ sitzt auf einem Stapel Bücher, sie erliest sich laufend ihre Klugheit: Das neue Maskottchen der Stadtbibliothek will Kinder fürs Lesen begeistern. Nicht immer ist das notwendig: Stadtpfarrer Christoph Goldschmidt kennt einen Achtjährigen, der Bücher über Stephen Hawkins oder Albert Einstein gelesen hat. So oder so: Die am Samstag eröffnete und vom Pfarrer gesegnete Stadtbibliothek will jeden willkommen heißen.

Und der Zugang ist mit der Barrierefreiheit noch niederschwelliger geworden. Die Bibliothek übersiedelte aus dem Alten Rathaus in ein ebenerdiges, leer stehendes Geschäft. Die Eigentümer-Familie Geyer vermietet das Lokal an die Stadt. Die neue Bücherei ist offen gestaltet, zum Teil können Regale verschoben werden, vorm Eingang stehen Loungemöbel. PTS-Schüler haben aus alten Büchern sogar Sitzhocker gebaut.

Die Umbauarbeiten – vom Zugang über die Sanitäranlagen bis hin zum Ausmalen – setzte zu einem großen Teil der Bauhof um: Leiter Paul Six „hat sich bei diesem Projekt wirklich drei Doktor-Titel erarbeitet“, lobt Stadtbibliothek-Leiterin Heidi Schwungfeld-Fass ihn und sein Team. Kinder finden in der Bücherei genauso ihren Leseplatz wie Erwachsene.

Ribisch: „Ein offenes Haus für alle“

So solle es sein: „Die Stadtbibliothek ist ein Treffpunkt mitten in der Stadt, sie ist ein offenes Haus für alle“, betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Das war schon bei der Planung ein wichtiges Ziel, ergänzt Vizebürgermeister Georg Eigner. „International gibt es einen Paradigmen-Wechsel: Die Büchereien sind nicht nur Verleihstellen, sondern Orte der Begegnung und Kommunikationszentren, wo Lebendiges stattfindet“, betont Ursula Liebmann, Geschäftsführerin bei „Treffpunkt Bibliothek“. Die Servicestelle des Landes NÖ hilft etwa bei der Umgestaltung von öffentlichen Büchereien.

Die Möglichkeit einer Neuausrichtung hat man ergriffen, nachdem sich Andrea Künzl nach 39 Jahren als ehrenamtliche Leiterin zurückgezogen hat; und dafür hat die Stadt eine Projektgruppe gegründet. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich dabei sein durfte. Das hat derart an Drive aufgenommen“, schildert Eigner. Schwungfeld-Fass habe besonders viel Herzblut in das Projekt gesetzt.

Die Stadtgemeinde schaffte zwei neue Posten mit insgesamt 35 Wochenstunden zur Betreuung der Bücherei: Die meisten übernimmt Schwungfeld-Fass als Leiterin, ihr zur Seite steht Anita Rieder als angestellte Mitarbeiterin. Zum Team gehören die ehrenamtlichen Mitarbeiter Sissi Dostal, Wolfgang Kurka, Christoph Kepplinger, Doris Frühwirth und Jasmin Rogler. Die Öffnungszeiten wurden erheblich ausgeweitet.

Beliebt bei Kindern: Tonie und Tiptoi

6.000 Medien umfasst die Laaer Stadtbibliothek: Romane, Krimis, Sachbücher, Zeitschriften, Werke für Jugendliche und Kinder sind vorzufinden. Letztere will man besonders ansprechen: Beliebt sind die Tonie-Figuren für Hörspiel-Geschichten und die Tiptoi-Bücher mit Hörstiften. Schwungfeld-Fass plant mit „EuLaaLia“ außerdem das erste Bilderbuchkino (19. Juli, 16 Uhr), zudem naturwissenschaftliche Forschungswerkstätten und einiges mehr.

Die Eröffnung wurde mit zwei Lesungen mit Kinderbuchautorin Susa Hämmerle und Mehlspeis-Krimiautorin Beate Ferchländer gekoppelt. Bürgermeisterin Ribisch schloss den offiziellen Festakt am Vormittag mit der Verteilung von Dankeschön-Pakete an alle, die zur Geburt der neuen Bibliothek beigetragen haben. Sie freute sich, dass so viele zur Eröffnung kamen: „Das ist ein Zeichen, dass die Bibliothek, so wie wir sie uns erträumt haben, auch angenommen wird.“

Öffnungszeiten:

Montag 10 bis 14 Uhr

Dienstag 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr

Donnerstag 15 bis 20 Uhr

Samstag 10 bis 12 Uhr

