Digital durch die Stadt Laa: Stadtführung mit der Handy-App

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und TILL-Obfrau Helga Nadler. Foto: TILL

M it dem Smartphone auf Erkundungstour in der Thermen- und Stadtmauerstadt Laa: Seit letztem Jahr gibt es für alle Stadtmauerstädte Audio in der kostenlosen App Hearonymus.