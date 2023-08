Stadtmauer wird in alter Bauweise wiederhergestellt

Die Laaer Stadtmauer stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie wurde in rund 30 Jahren Bauzeit erbaut, allerdings wurden um 1850 die Stadttore und Teile der Stadtmauer abgerissen um die Stadt zu erweitern. Reste davon befinden sich heute noch beim Bürgerspital, beim Reckturm, bei der Burg und bei der Pfarre. Der rund 70 Meter lange Teil der Mauer bei der Pfarre wird nun saniert.

Der Verein zur Förderung der Erneuerung von Laa hat bereits Projektvorbereitungen getätigt: „Es fanden eine geodätische Vermessung, eine Fotogrammetrie und eine Fotodokumentation statt. Vor einigen Jahren gaben wir den Auftrag eine Musterachse zu erstellen und die Stadtmauer wurde in diesem Bereich vom Grünbewuchs befreit“, erzählt Obmann Michael Lehner.

Arbeitsteam der Pfarre sucht noch nach freiwilligen Helfern

Der Verein hat nun für die Sanierung eine Baufirma beauftragt, finanziert wird dies von der Pfarre, Erzdiözese, Stadtgemeinde, dem Land NÖ, Bundesdenkmalamt und Verein. Seit einer Woche sind die Arbeiten im Gange. Die erforderlichen Steine für den Sanierungsaufbau kommen von einem rund 30 Meter langen Teil der Mauer, die aufgrund des starken Bewuchses nicht mehr zu retten war. Für die Teilsanierung werden zwei verschiedene Sandarten, Sumpfkalk und Wasser in einem genau geregelten Mischverhältnis verwendet. „Die Mauer wird so saniert, wie sie ursprünglich erbaut worden ist“, weiß Obmann Lehner.

Die Sanierungsarbeiten werden von der Pfarre organisiert, die Arbeiten vorwiegend von der beauftragten Baufirma getätigt. Den Arbeitern zu Seite steht das überaus motivierte freiwillige Arbeitsteam der Pfarre zur Seite. Es werden aber noch dringend weitere freiwillige Helfer gesucht, damit die Sanierung so rasch wie möglich abgeschlossen werden kann.

Bei Interesse an der Mitarbeit und sei es auch nur für ein paar Stunden, bei Obmann Michael Lehner telefonisch unter 0676/6066450, per Mail an michael.lehner@buchlaaden.at oder persönlich im BuchLAAden melden.