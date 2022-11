Laa Stadtplatz erhält wieder einen Nahversorger

Lesezeit: 3 Min Karin Widhalm

Auf dem Laaer Stadtplatz wird ein neuer Nahversorger am ursprünglichen Standort installiert: der künftige Betreiber Michael Schuster (2.v.l.) mit Vizebürgermeister Georg Eigner, Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka. Foto: Stadtgemeinde Laa

D as zentral gelegene Geschäft in Laa will Michael Schuster (32) wiederaufbauen.