„Starke Kraft am Land“: Raiffeisen Lagerhaus ehrte Mitarbeiter

Betriebsratsvorsitzender Johannes Hain lud die 550 Mitarbeiter des Raiffeisen Lagerhauses Weinviertel Ost in die neue Halle der Werkstätte Laa ein. Bläser des Musikvereines Hanfthal umrahmten die Feier, bei der von Raiffeisen Ware Austria durch Anja Lasofsky-Blahut langjährige Mitarbeiter geehrt wurden.

Mit dabei waren auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Landarbeiterkammerpräsident Andreas Freistetter und seine Stellvertreterin Josefa Czezatke sowie die Funktionäre des Lagerhauses mit Obmann Stv. Josef Weiss an der Spitze.

Die Geschäftsführer Reinhard Dürr und Alfred Hiller gaben einen Einblick in das Jahr 2020 und 2021. Reinhard Dürr dankte Meister Gerhard Moravec und seinem Team für den großartigen Teamgeist, der auch während der nicht einfachen Umbauphase herrschte. Insgesamt wurden 1,8 Mio Euro investiert um in der Laaer Werkstätte für Mitarbeiter und Kunden optimale Voraussetzungen zu schaffen.

„Uns ist es wichtig, die Versorgungssicherheit für die Landwirtschaft und die Region aufrecht zu erhalten. Das haben wir in der Pandemie auch sehr gut bewiesen“, betonte Hiller. Mit der Breite an Dienstleistungen sei das Lagerhaus auch eines der größten Unternehmen des Bezirkes und so eine starke Kraft am Land, hob Alfred Hiller hervor.