Tierquälerei im Weinviertel: Erneut elf Hunde gerettet

Aus einem weiteren Haus der serbischen Staatsbürgerin, die bereits festgenommen wurde, weil sie Hundewelpen unter unwürdigen Bedingungen gehalten haben soll, wurden elf weitere Hunde gerettet. Die Tiere, die in einem unbewohnten Haus in Laa gehalten wurden, wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden in das Mistelbacher Tierheim Dechanthof gebracht.

Auch hier folgte die Polizei Mistlebach am Mittwoch Hinweisen aus der Bevölkerung. Gefunden wurden dort fünf erwachsene Rottweiler, vier Huskys sowie zwei Husky-Welpen.

Wie bereits an zwei anderen Orten im Weinviertel waren auch diese Vierbeiner nicht artgerecht untergebracht, weiters mangelte es an ordnungsgemäßer Versorgung. Gezählt wurden am Areal des Einfamilienhauses der 31-Jährigen fünf Hundezwinger. Den Tieren stand teilweise veralgtes Trinkwasser zur Verfügung, die Böden waren mit Kot beschmutzt.

Nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes wurden die Hunde abgenommen und in ein Tierheim gebracht. Umfangreiche Erhebungen der Polizeiinspektion Ravelsbach (Bezirk Hollabrunn) seien im Gange, betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Ekelerregende Bedingungen waren zuvor auch in einem alten Presshaus in Zemling, einer Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach (Bezirk Hollabrunn), und in einem der 31-Jährigen gehörenden Wohnobjekt in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) festgestellt worden, wir hatten berichtet:

Die insgesamt in diesen Gebäuden gehaltenen 16 Hunde und zwei Hasen waren ebenfalls gerettet worden. Es ergab sich der Verdacht der illegalen Zucht von Hundewelpen. Für die serbische Staatsbürgerin klickten die Handschellen, die Frau wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

„Wir wurden erneut von der Amtstierärztin kontaktiert, um an einem weiteren Wohnsitz Nachschau zu halten“, erzählt Dechanthof-Präsidentin Gaby Bachmayer im NÖN-Gespräch am Donnerstag. Ihr Team fand weitere neun Hunde, diesmal erwachsene Tiere, und zwei Welpen in Wulzeshofen (Bezirk Mistelbach). Dort war das Trockenfutter für die Hunde lediglich lose in den Zwingern verstreut. Bei einer Rottweiler-Hündin wurde eine akute Augenentzündung diagnostiziert, bei einer weiteren Rottweiler-Hündin wurden ausgeprägte Zitzen festgestellt.

Bachmayer ergänzt: „Die zwei Babys wirkten ziemlich krank und sind verletzt.“ Die Welpen wurden bereits mit einem speziellen Mitteln gegen das gefährliche Virus Pavovirose behandelt. Die Schnittverletzungen könnten von den Gittern der provisorisch gebauten Zwinger-Anlage stammen.

Die Hunde wurden nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes abgenommen. „Es war nicht ganz ungefährlich, weil Rottweiler Wachhunde sind und es schon dunkel war“, schildert die Dechanthof-Präsidentin. „Das war schon heikel, aber unsere Hundehausleiterin ist sehr gut im Umgang mit Hunden“, schildert die Präsidentin.

Die Feuerwehr unterstützte bei der Türöffnung und mit einem Bus, damit die Hunde nicht in mehrere Fahrten zum Dechanthof gebracht werden mussten. Tierpfleger räumten kurzerhand einen Lagerraum aus, um Platz für die gefunden Hunde schaffen zu können. Denn: „Wir waren eigentlich schon am Limit.“

Die Landespolizeidirektion erklärt, dass zwar immer wieder Welpen in unwürdigen Bedingungen gefunden werden. „Aber in diesem Ausmaß haben wir das noch nicht erlebt“, sagt Baumschlager. Auch Bachmayer nicht: „Es dürfte ein richtiger Hundehandelsring sein, so etwas hat es in unserem Einsatzgebiet bisher noch nicht gegeben. Der Import von Welpen ist schwieriger geworden, deshalb wird unter solchen Umständen in Österreich gezüchtet“, erzählt Bachmayer. „Es ist zu befürchten, dass sich das mehr ausbreiten wird, weil der Import kontrolliert wird.“

„Den genauen Zusammenhang wissen wir noch nicht“, erklärt sie. Es könne sein, dass dieser Standort als Zuchtstätte gedient habe, während das Presshaus in Zemling (Bezirk Hollabrunn) und das Wohnhaus in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) als Aufbewahrungsstätten für die Welpen gedient haben. „Aber wir wissen noch zu wenig darüber“, betont sie.

Die 16 Welpen – an Pavovirose erkrankt – befinden sich im Tierheim Krems und im Dechanthof: „Die Welpen, die bei uns sind, sind am Weg der Besserung“, berichtet Bachmayer.

