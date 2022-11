Therme plant Erweiterung – Stadt will nicht mitzahlen

Die Therme Laa plant eine Erweiterung, das ist nach einem Dringlichkeitsantrag der ÖVP in der letzten Gemeinderatssitzung öffentlich bekannt geworden. Die Stadtgemeinde ist mit knapp 20 Prozent an dem Erholungsbetrieb beteiligt. Dem Grundsatzbeschluss stimmten letztlich alle Parteien zu. Die Verantwortlichen der Therme selbst zeigen sich auf NÖN-Anfrage bedeckt. Klar ist, dass momentan an Plänen – zumindest für weitere Nächtigungsmöglichkeiten – gearbeitet wird.

ProLaa-Stadträtin Isabella Zins kritisierte im Gemeinderat, dass vor der Abstimmung keine Unterlagen vorgelegt wurden. „Wir hatten keinen Zettel Papier gehabt und keine Möglichkeit auf Vorbereitungen. Wir wissen nichts, außer, dass erweitert wird. Wir können nicht ins Blaue hinein entscheiden. Das ist nicht fair. Da geht’s um Entscheidungen, die auf die Bevölkerung Auswirkungen haben“, betont sie.

Brigitte Ribisch: „Für uns soll es keine Nachschusspflicht geben.“ Foto: NÖN-Archiv

Details zum Projekt kennt momentan auch nicht Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP). Eines ist für sie aber klar: „Für uns soll es keine Nachschusspflicht geben.“ Sprich: Laa will (wie beim Silent Spa) bei der Erweiterung nicht mitzahlen.

„Wir wollen das Projekt prinzipiell nicht verhindern“, schickt Ribisch voraus. Es sei aber auch nicht einzusehen, dass nach einer Starthilfe seitens der Stadtgemeinde diese bei jedem weiteren Projekt zur Kasse gebeten werde. Alle Verträge, die die Therme vorlegt, werden auch dahingehend von einem Rechtsanwalt geprüft.

Das Projekt soll jedenfalls dem Gemeinderat präsentiert werden, sobald es auf dem Tisch liegt, sagt ULLA-Stadtrat Christian Nikodym. Alle Fraktionen tragen den Grundsatzbeschluss mit: „Bei der Attraktivierung der Therme kann man nicht dagegen sein“, erklärt Zins, warum ProLaa zugestimmt hat.

Der nächste Schritt

