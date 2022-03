Laa: Ukrainische Fahne am Rathaus

„Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya steht für Frieden und Zusammenhalt. Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung in Notsituationen wird bei uns großgeschrieben. Die Ukraine-Krise und die dadurch entstandene Not der vielen Menschen bewegt auch die Bevölkerung bei uns. Eine rasche und koordinierte Hilfe soll einfach und schnell für die hilfsbedürftigen Menschen möglich sein.“ betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch mit Blick auf das Friedens-Statement auf dem Laaer Rathaus.

