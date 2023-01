Unerforscht, aber denkbar: Quallen im Weinviertel

Die Qualle verbindet der Weinviertler am ehesten mit dem Urlaub am Meer. Buchautor Michael Stavarič ist sich aber ziemlich sicher, dass man die Tiere mit den Tentakeln in der Region genauso antreffen kann. „Das ist nicht von der Hand zu weisen: Es gibt nämlich Süßwasserquallen, die ungefährlich sind.“

Und die könnten in Schottergruben oder Baggerseen auftauchen. „Die Süßwasserquallen sind bei uns noch gar nicht groß erforscht. Es gibt in der Alten Donau eine Population, die taucht auch nur auf, wenn es richtig heiß ist und wenn das Wasser einigermaßen klar ist. Es könnte sein, dass man im Weinviertel in irgendeinem Gewässer, wo man es gar nicht vermuten würde, eine Qualle sieht.“

Das war eine Tierklasse, wo ich weniger wusste, ich wollte mich selber auf die Suche begeben.“

Michael Stavarič, Autor

Stavarič, der in Laa aufgewachsen ist, weiß viel über das Wesen, das eines der ältesten und gefährlichsten Geschöpfe der Meere – ihr vorwiegendes Zuhause – ist. Er hat sich in die Thematik vertieft und das Wissen nach seinem mehrfach prämierten Vorgänger „Faszination Krake“ im Nachfolgebuch „Faszination Qualle“ festgehalten. Die Illustrationen steuerte Michèle Ganser bei: Sie setzt in ihren Zeichnungen keinen Strich und malt keine Flächen aus, Punkt für Punkt lässt sie in Bilderwelten eintauchen.

Erfrischende Lektüre mit vielen Quallen-Fakten

Es ist ein Buch für Kinder (ab sechs Jahren), in dem Stavarič Begriffe wie Silhouette erklärt, und für Erwachsene (bis 100 Jahre), die nach der Lektüre mit überraschenden Quallen-Fakten angeben können. Er erklärt, warum die Tiere bei der Entfernung des Plastikmülls helfen können, und lockert das Buch mit Witzen, Gedichten und Mitmachaufgaben auf.

Der 51-Jährige hat als Kind gern Tierlexika gelesen und sogar mit einem Meeresbiologie-Studium geliebäugelt, aber „in der Zeit war das schlicht nicht möglich in Österreich“. Er hätte nach Frankreich, Australien oder in die USA übersiedeln müssen. „Das war mir als junger Mensch zu weit.“ Er hat sich schließlich in die Studienzweige Bohemistik und Publizistik vertieft. Das Interesse am Meer ist nie abgeebbt.

Stavarič hat für sein Zweitkwerk ein völlig anderes Tier als den Kopffüßer gewählt. „Kraken sind sehr schlau, haben drei Hirne. Quallen haben kein Herz, keine Lunge, kein Gehirn, sie sind völlig anders organisiert“, erklärt er. „Das war eine Tierklasse, wo ich weniger wusste, ich wollte mich selber auf die Suche begeben.“ Der Mensch ist fasziniert von diesen „schwebenden Bewegungen“: Eine Studie der Universität Plymouth aus dem Jahr 2015 hat ergeben, dass ihr Anblick beruhigend für den Menschen wirkt. Die meisten Arten sind noch unentdeckt, auch weil gerade mal fünf Prozent der Ozeane erforscht sind.

Der Autor lebt mittlerweile in Wien, ist aber seiner Heimatstadt Laa verbunden geblieben. Geboren wurde er 1972 in Brno, seine Eltern wollten nach Kanada übersiedeln, blieben aber in der Thermenstadt hängen. Er hat die Grenzregion mit dem Eisernen Vorhang kennengelernt und den Austausch erlebt, nachdem er gefallen ist: „Ich finde, dass sich diese Beziehungen schon sehr weiterentwickelt haben. Die Sprache bleibt natürlich eine Barriere.“ Jetzt plant er, in Laa mit einer Schulklasse zum Quallen-Thema zu arbeiten.

Und er hat großes Interesse an einer Weinviertler Quallenexpedition. Wenn schon jemand „Medusen“ in einem regionalen Gewässer gesehen hat, dann unbedingt die Mistelbacher Redaktion kontaktieren.

