Verein sucht neuen Namen: Vorschläge willkommen

Der Verein zur Förderung der Erneuerung von Laa an der Thaya lud zur Generalversammlung mit Neuwahl in den Schüttkasten ein.

Obwohl der Verein über 700 Mitglieder hat, folgten nur rund 15 Personen dieser Einladung. Zukünftig sollen nun vermehrt jüngere Mitglieder, denen die Geschichte der Stadt Laa am Herzen liegt, geworben werden. Außerdem soll ein neuer, moderner und vor allem kürzerer Vereinsname gefunden werden. Dazu freut man sich auch über Vorschläge aus der Bevölkerung.

Da seit zwei Jahren keine Jahreshauptversammlungen stattfinden konnten, gab Kassier Manfred Staribacher einen Überblick über drei Jahre Vereinsfinanzen und Mitgliederentwicklung. Bevor die Neuwahl stattfinden konnte, berichtete Obmann Michael Lehner über die Aktivitäten des Vereines.

Bauforscher Ronald Woldron war mit ihm und Obmannstellvertreter Michael Überall in der Altstadt unterwegs, um in privaten Häusern die vorhandenen Reste der historischen Stadtmauer zu besichtigen und für einen zu überarbeitenden Baualterplan zu vermessen. „Erfreulich ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung von unseren Besuchen begeistert war. Lediglich ein paar Grundstücke durften wir nicht betreten“, erzählt erfreut Obmann Michael Lehner. Danach wurden Fotos aus der NS-Zeit in Laa gezeigt und von Leopold Toriser erklärt. Diese werden auch im nächsten Kulturheft veröffentlicht, welches im Herbst erscheinen wird.

Altbürgermeister Manfred Fass leitete abschließend die Neuwahl des Obmannes und des Vorstandes, welcher per Handzeichen bestätigt wurde.

