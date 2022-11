Was Kunst mit Krise zu tun hat

40 Jahre hat er gebraucht, um ein uraltes, zweidimensionales Spiel zu erweitern: Werner Bäumler („Laurin“) hat das Raumschach oder 3D-Schach – acht Ebenen, 64 Felder – erfunden. Komplex, aber „äußerst interessant – und man kann es sogar spielen“, hat der internationale Schachmeister Harald Schneider-Zinner gesagt.

Ob das stimmt, kann jeder selbst herausfinden, denn mehrere Raumschachspiele sind momentan im Kunsthaus ausgestellt; bei der Vernissage am Samstag absolvierten drei Männer sogar eine Partie. Künstler Bäumler zog da lieber sein dreidimensionales „Drei gewinnt“ vor.

Dieses Spiel habe er schnell entwickelt, beim Raumschach habe er oft geglaubt, die Lösung sei jetzt da. Aber erst mit der richtigen Grundaufstellung sei die Entwicklung gelungen. Bäumler, 1942 in Lindau am Bodensee geboren, ist in vielen Sparten aktiv. In Laa zu sehen sind auch seine großformatigen Bilder, die sich etwa mit dem Labyrinth ohne Ein- und Ausgang beschäftigen.

Rhea Uher nimmt Charakterzüge auf – und lässt sie spielerisch und vor allem humorvoll in ihre Wächterfiguren hineinfließen. Man fühlt sich an sich selbst oder an Menschen erinnert, die man kennt. Sie verwendet dafür Alltagsgegenstände, die längst keinen Wert mehr haben. Ihr ist die Form des einst gelebten Objektes wichtig, sie gibt ihm eine neue Identität – und so werden Schuhleisten zu Ohren des „Gehörnten Lauschers“. Zu sehen sind auch Bilder der Künstlerin, die 1959 in München geboren ist. Sie hat sich von Bäumlers Schachspiel inspirieren lassen: Bei ihrem „Nixenschach“ muss nichts erlernt werden.

„Das, was sie spielen, wird zur Kunst“

Die beiden Künstler haben vieles gemeinsam, erklärt Kuratorin Elisabeth Ledersberger-Lehoczky. Sie bewahrten das kreative Kind in sich, mussten Techniken erlernen, um ihre Ideen umsetzen zu können. Und: „Beide spielen, aber sie meinen dieses Spiel ernst. Das, was sie spielen, wird zur Kunst“, so die Kuratorin.

Für Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ist die Ausstellung Sinnbild dafür, was es braucht, um Krisen zu bewältigen. Talent, aber das reicht nicht, auch die beiden Künstler haben sich ihre Projekte schwer erarbeitet. Man brauche das Spiel und die Neugierde, um etwas Neues ergründen zu können.

Wer neugierig auf Raumschach ist: Zwei Spitzenschachspielerinnen werden im Kunsthaus eine Partie durchlaufen, dann ist das Publikum zum Spielen eingeladen (10. Dezember, 14.30 bis 16.30 Uhr).

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.