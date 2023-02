„Wohnen im Grünen“: Nächste Runde für Siedlung

Die Siedlung am Anger geht in die nächste Runde: Das Bauunternehmen Swietelsky führt derzeit die Grabungen durch und verlegt die Rohre für den Schmutz- und Regenwasserkanal. Der Gemeinderat hat es nach einer Ausschreibung mit der Errichtung der wichtigen Infrastruktur beauftragt (wir berichteten).

„Wir sind im Zeitplan“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Die Stadtgemeinde will mit dem Projekt „Wohnen im Grünen“ am Anger neue Wege beschreiten, was die Raumordnung, ökologische und soziale Aspekte betrifft.

Versickerungsflächen sind zum Beispiel geplant, außerdem spielen öffentliche Vorgärten, Begegnungszonen (wie naturbelassener Park mit Spielplatz) und das „Grüne Band“ als Fuß- und Radweg eine wesentliche Rolle. Ziel ist es, eine „klimafitte“ Siedlung zu errichten. So wenig Flächen wie möglich sollen versiegelt werden.

Ribisch: „Zwei Bauplätze sind noch frei“

In einer ersten Tranche wurden neun Bauplätze freigegeben, die meisten sind bereits vergeben. „Zwei Bauplätze sind noch frei“, sagt Ribisch. Die Aufteilung der einzelnen Grundstücke ist vor Ort bereits erkennbar.

Die Stadt hat schon weitere Maßnahmen beschlossen: 35.000 Euro fließen in die Straßenbeleuchtung, 95.000 in die Herstellung der Wasser-Infrastruktur. Die Umsetzung beider Vorhaben erfolgt durch den städtischen Bauhof.

