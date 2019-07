„Wir haben diese Entscheidung nicht aus persönlichen Befindlichkeiten getroffen, sondern weil die Situation für uns unerträglich geworden ist“, macht Wolfgang Wiesinger klar. Er ist Vorstandsmitglied der evangelischen Kirchengemeinde und hat sich im Namen des Presbyteriums an die NÖN gewandt: Eine weitere Zusammenarbeit der Mitglieder mit dem amtierenden Pfarrer Hans Spiegl sei undenkbar.

Mitte Juli habe sich in einer Sitzung die Mehrheit der Gemeindevertreter dazu entschlossen, in die Pfarre Stockerau zu wechseln. Eine Abwahl Spiegls wäre nicht möglich gewesen, da Laa als Tochtergemeinde nicht eigenmächtig darüber entscheiden kann.

„Ich bin den Bitten der Vertreter aus Laa nicht nur nachgekommen, sondern habe auch selbst weitergehende Schritte eingeleitet.“Lars Müller-Marienburg, Superintendent

„Mir liegt die Pfarre Laa sehr am Herzen“, betont Wiesinger, dass ihm dieser Schritt nicht leichtgefallen ist. 90 Jahre ist die evangelische Tochtergemeinde in Laa alt. Nun stehe sie, so Wiesinger, vor dem Ende. „Lange war die evangelische Gemeinde in Laa freundschaftlich verbunden. Mit Pfarrer Spiegl, der seit beinahe zehn Jahren in der Region tätig ist, ist die Zusammenarbeit zerstört und mittlerweile unmöglich geworden“, schildert Wiesinger.

Es seien Unwahrheiten erzählt worden, auch habe es Beleidigungen der Mitglieder gegeben. „Die Verantwortlichen flüchten aus der Kirchengemeinde. Wir geben unser Geld und unsere Freizeit für die Pfarrgemeinde, aber wir werden allein gelassen und bleiben zurück. Der Schritt an die Presse war unsere letzte Möglichkeit. Bei den übergeordneten Stellen sind wir mit unseren Problemen zwar auf Interesse, aber letztendlich dann doch auf taube Ohren gestoßen“, so Wiesinger.

Pfarrer Hans Spiegl, der auch in anderen evangelischen Pfarren des Bezirks tätig ist, war für die NÖN urlaubsbedingt für keine Stellungnahme zu erreichen. Die Superintendentur will die Vorwürfe des Presbyteriums inhaltlich nicht kommentieren. Man arbeite an einer Lösung und will den Konflikt nicht über die Medien austragen. Dass man dem Presbyterium zu wenig Gehör geschenkt habe, weist Superintendent Lars Müller-Marienburg jedoch aufs Schärfste zurück.

Letzes Gespräch im März

„Bereits im Frühsommer 2015 wurde wegen der schon damals bestehenden Unstimmigkeiten eine anlassbezogene Visitation in der Pfarrgemeinde Mistelbach und der Tochtergemeinde Laa durchgeführt. Noch am Tag seines Todes telefonierte mein Vorgänger Superintendent Paul Weiland in der Sache Laa mit Pfarrer Spiegl“, schildert Müller-Marienburg auf NÖN-Anfrage. Auch danach seien viele Gespräche geführt worden, sowohl von anderen Vertretern der Superintendentur als auch von Müller-Marienburg selbst.

„Seit Beginn meiner Tätigkeit sind ich und der Superintendential-Ausschuss immer wieder mit der Sache Laa beschäftigt.“

Das letzte Gespräch hätte dann im März stattgefunden: „Den in diesem Gespräch formulierten Bitten der Vertreter aus Laa bin ich nicht nur nachgekommen, sondern habe selbst weitergehende Schritte eingeleitet. Sowohl vor als auch nach diesem Gespräch war ich immer wieder im telefonischen Kontakt“, macht der Superintendent klar. Danach seien seitens des Laaer Presbyteriums keine weiteren Bitten an ihn herangetragen worden, es hätte keine Kontaktaufnahme mehr gegeben.