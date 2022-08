Zwiebelfest ging mit 15.000 Besuchern über die Bühne

Werbung

15.000 Besucher, so schätzt das Organisationsteam, verzeichnete das dreitägige Zwiebelfest in der Thermenstadt Laa am vergangenen, langen Wochenende. Der große Zulauf war schon am Samstag (wie berichtet) zu bemerken, dies setzte sich bis Montag (15. August) fort. Eines der Programmpunkte war der Zwiebelschälwettbewerb.

Fünf Teilnehmer traten gegeneinander an, innerhalb einer Minute mussten so viele Zwiebel wie möglich mit der Hand geschält werden. Vier schälten drei Exemplare, eine Teilnehmerin konnte sogar vier Zwiebel von der Außenhaut befreien: Stephanie Danksagmüller wurde von Moderator Hans Gschwindl zur Siegerin gekürt. Die restlichen Teilnehmer waren Daniel Wachter, Lisa Weichselbaum, Melissa Schödl und Oliver Roger.

Zwiebelstaffellauf: Wer die Geschicktesten und Schnellsten waren

Mit Rock, Pop und Austropop unterhielten zwei Stunden lang die junge Gruppe „Project Band“ mit Christoph Rapp, Max Sommer, Klara Gabler und Niko Sommer. Den Abschluss des Konzerts machte das Lied „Free Fallin’ von Tom Petty, eines der Lieblingslieder der Gruppe. Die Musikbühne betraten unter anderen auch „Die jungen Zillertaler“, die am Sonntagabend die Stimmung hochkochen ließen, und die „Standerlpartie“.

Einer der Höhepunkte am Montag war der Zwiebelstaffellauf, wo sogar neun Gruppen antraten. Sie mussten einerseits einen Sack voller Zwiebeln zu einem bestimmten Ziel bringen – und zwar laufend. Beim Rückweg war eine ruhige Hand gefragt, musste doch eine Zwiebel auf einem Löffel balancierend zurückgebracht werden. Eine Gruppe bewies besonderes Geschick gepaart mit Schnelligkeit: die Feuerwehr Laa.

Der Termin für das Zwiebelfest im nächsten Jahr steht übrigens schon fest: 11. bis 13. August 2023.

